Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:44

Титов надеется, что «Краснодар» станет чемпионом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-нападающий московского «Спартака» и сборной России Егор Титов подвел итоги 2023 года для российского футбола.

«В 2023 году меня больше всего впечатлил «Краснодар», который воспользовался осечками всех конкурентов. В первую очередь, наверное, «Зенита». Они очень достойно сыграли в Питере, мы видели лучшего нападающего, команда выглядела очень достойно. И последние два матча вырвали, можно сказать, на жилах — вот так, наверное, и становятся чемпионами. Проявляется чемпионский дух, вырываются вот такие победы. Я надеюсь, что чемпионство не за горами у «Краснодара». С огромным уважением отношусь к господину Галицкому, который сделал такую вот конфетку. Потихонечку, поэтапно, но мы видим великолепный стадион, мы видим, как любят футбол в «Краснодаре» — болельщик голосует ногами и приходит, даже несмотря на Fan ID. Забивается стадион, особенно на топовые матчи. Хочется, чтобы такая прекрасная весна в мае пришла в Краснодар. Я ни в коем случае не против «Зенита», не за «Краснодар», а просто — человек старался с 2008 года. То есть команде 15 лет, а они уже претендуют на чемпионство. Очень бы хотелось, чтобы эта награда настигла Галицкого. Я думаю, это будет большой праздник для всех, наверное, для всего российского футбола, и конечно, для болельщиков «Краснодара», для самого Галицкого. У меня этот город и эта команда вызывают только положительные эмоции», — приводит слова Титова Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/titov-nadeyus-chto-chempionstvo-krasnodara-ne-za-gorami-320904/
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
1
0
Читайте также
Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова
«Лучшее начало». Овечкин открыл год победным голом против Кросби
Глава МИД Польши призвал Запад дать Киеву дальнобойные ракеты
МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду
На балконе жилого дома в Москве нашли тело девочки 2022 года рождения
МО РФ вернуло из украинского плена 248 военнослужащих
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: «Спартак» интересуется форвардом «Бенфики» Петаром Мусой

Васильев заявил, что самый популярный вид спорта в России — футбол
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости