Бояринцев хочет, чтобы «Краснодар» стал чемпионом

Бывший главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев признался, что желает «Краснодару» выиграть чемпионский титул в сезоне-2023/24.

«Хочу, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Они все-таки заслужили чемпионство за ту работу, которую проделал Галицкий и его команда», — приводит слова Бояринцева Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками.