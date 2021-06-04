Экс-капитан ЦСКА и бывший защитник сборной России Евгений Варламов рассказал в интервью «СЭ», как почти полтора года играл с разорванной крестообразной связкой.

— Какую ошибку в жизни особенно хотелось бы исправить?

— Надо было вовремя прооперировать колено. А я затянул, доверившись, — и в 25 вся карьера кувырком. Намучился страшно, потерял два года...

— С чего началось?

— В 1999-м играли с «Торпедо». Пытался помешать Камольцеву убежать к нашим воротам, выставил правую ногу, и он по инерции воткнулся мне в подколенную чашечку. До конца чемпионата оставалось туров семь, мы боролись за третье место. Врачи сказали: «Поврежден задний рог мениска. Операцию можно отложить до зимы. Закачивай мышцы — и доиграешь сезон». С Долматовым, главным тренером ЦСКА, на том и порешили. Но через месяц на тренировке услышал в колене щелчок. Как теперь понимаю — порвал крестообразную.

— При таком раскладе без операции не обойтись.

— Ее и сделали — в Боткинской, Сергей Архипов, известный хирург. Но! Он ограничился артроскопией мениска, связку трогать не стал. А я в тот момент даже не подозревал, что у меня кресты! Вскрылось все почти через полтора года. В Швейцарии, куда приехал из-за проблем с пяткой на левой ноге. Президентом клуба был уже Гинер, он и настоял, чтобы отправили к лучшим специалистам.

(Александр Кружков)

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