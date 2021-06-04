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Вратарь «Зенита» Васютин получил травму в «Юргордене»

09:52
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Вратарь «Зенита» Александр Васютин, выступающий на правах аренды за шведский «Юргорден», получил серьезное повреждение.

«Травма Александра настолько серьезная, что пришлось делать операцию в Финляндии, — цитирует командного врача пресс-служба шведского клуба. - Он только проснулся, находится на операционном столе и чувствует себя хорошо. На восстановление потребуется около шести месяцев, хотя может и быстрее. Мы не можем говорить о характере травмы. В пятницу Александр вылетит обратно в Швецию и продолжит восстановление в «Юргордене».

Срок аренды Васютина рассчитан до конца 2021 года. В соглашении есть пункт о возможности последующего выкупа футболиста.

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