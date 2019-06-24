ВАР может быть задействована на одном или нескольких матчах 1-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) хотят, чтобы система видеоассистента рефери (ВАР) начала использоваться на матчах чемпионата России начиная с первого тура сезона-2019/20. Об этом сообщил глава проекта по внедрению технологии в России Леонид Калошин.

Первая игра премьер-лиги сезона-2019/20 состоится 12 июля. В этой встрече тульский "Арсенал" на своем поле встретится с московским "Динамо".

- В сезоне-2018/19 состоялось девять официальных матчей под эгидой РФС с применением ВАР в "боевом" режиме, в них принимала участие первая сертифицированная IFAB (Международным советом футбольных ассоциаций) группа судей, видеоассистентов и операторов - все серьезные ошибки арбитров, допущенные в ходе этих матчей, были исправлены в результате взаимодействия с видеоассистентами, - цитирует ТАСС Калошина. - Итог применения VAR в этих играх сверхположительный. Хотелось бы, чтобы проект развивался, и качество работы арбитров, их видеоассистентов и replay-операторов (специалистов, помогающих вывести повторы) в следующем сезоне было как минимум не хуже, чем в этих девяти матчах.

Что касается сроков начала использования, есть задача, чтобы с первого тура на одном или нескольких матчах система функционировала в режиме live. В соответствии с существующим порядком для всех соревнований под эгидой национальных футбольных ассоциаций, в IFAB была отправлена программа наших действий, которая предусматривает начать сезон с децентрализованного метода, как это было на кубковых и стыковых матчах. Параллельно будем заниматься подготовкой централизованной модели, в частности проектированием и конструированием центра VAR, для того, чтобы в течение ближайших четырех месяцев перейти на новую схему, которая позволит охватывать все матчи тура с помощью ВАР в режиме live.