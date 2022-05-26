Ваноли надеется, что иностранные футболисты останутся в «Спартаке» после отпуска

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли надеется, что все иностранные футболисты, которые тренируются сейчас в команде, останутся в клубе.

«Собираются ли иностранцы вернуться в «Спартак» после отпуска летом? Сейчас мы не обсуждаем эти темы, — сказал Ваноли «СЭ». — Полностью концентрируемся на концовке сезона — на финале БЕТСИТИ Кубка России, который ребята заслужили. После уже посмотрим. Спортивный директор пообщается с игроками и их агентами.

Может ли кто-то покинуть команду? Могу лишь надеяться, что все ребята останутся. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Лука Каттани зимой провел очень хорошую работу по привлечению молодых игроков, продлению контрактов с уже выступающими за «Спартак» ребятами. Мы работаем на перспективу — есть такой план. Понятно, что происходящее заставляет нас менять изначальные планы и адаптировать их. Но мы к этому готовы».

«Спартак» занял 10-е место в Тинькофф чемпионате России по итогам сезона-2021/22.

29 мая в финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо» на стадионе «Лужники» в Москве.