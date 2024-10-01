Вандерсон рассказал, что в Бразилии спрашивают о России

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон в интервью «СЭ» вспомнил период игры в России.

— Следите за российским футболом?

— Слежу за новостями о «Краснодаре». И немного о «Динамо». Но «Краснодар» для меня более важная команда — этот клуб навсегда в моем сердце! Люблю все, что связано с «Краснодаром», смотрю матчи.

— Какие воспоминания о городе?

— О, это точно одно из лучших футбольных мест России. На стадионе невероятная атмосфера! Но стоит также отметить и Санкт-Петербург с их ареной. Есть и Москва, Сочи...

— Где жарче летом: в Краснодаре или в Форталезе?

— Ха-ха! В Краснодаре было очень жарко, но это супер. Когда друзья говорят мне, что в России холодно, я им рассказываю про краснодарское лето.

— В Бразилии часто спрашивают про Россию?

— Да, я всегда отвечаю, что это прекрасная страна, в которой я провел отличные семь лет. Многие друзья смотрят YouTube, чтобы узнавать, что происходит в российском футболе.

Вандерсон выступал за «Краснодар» с 2012 до 2017 года, а также за «Динамо» с 2017 по 2018 год. Футболист завершил карьеру в 2021 году.