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12 октября, 10:59

Валуеву хотелось бы видеть Малкома и Клаудиньо в сборной России

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ, болельщик «Зенита» Николай Валуев поделился мнением о возможной игре бразильских полузащитников сине-бело-голубых Малкома и Клаудиньо за сборную России.

«Это футболисты действительно высокого уровня, — приводит «РБ Спорт» слова Валуева. — Сейчас они сильнее игроков сборной России на их позициях, поэтому, конечно, хотелось бы видеть их в нашей команде. Они заиграны только за олимпийскую сборную Бразилии, а это дает им право в случае принятия второго гражданства играть за национальные сборные других стран».

Бывший чемпион мира по боксу отметил, что такие случаи уже были в мире футбола.

«Безусловно, хочется, чтобы в нашей сборной играли свои воспитанники, которые по мастерству не уступают бразильцам. Но в ближайшие годы, на мой взгляд, эти легионеры будут полезны нашей национальной команде в случае выступления на международной арене», — сказал Валуев.

В сентябре стало известно, что бразильские легионеры из «Зенита» занимаются оформлением российского гражданства.

Главный тренер питерцев Сергей Семак заявил, что и Малкома, и Клаудиньо все в России устраивает. 25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года, 25-летний Клаудиньо — с 2021-го.

Малком. Малком уверен, что с паспортом РФ перестанет считаться легионером. Но это заблуждение
Источник: bookmaker-ratings.ru/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
Николай Валуев
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2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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 - : -
15.10 14:00
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 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
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 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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Илья Кутепов

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