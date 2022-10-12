Валуеву хотелось бы видеть Малкома и Клаудиньо в сборной России

Депутат Госдумы РФ, болельщик «Зенита» Николай Валуев поделился мнением о возможной игре бразильских полузащитников сине-бело-голубых Малкома и Клаудиньо за сборную России.

«Это футболисты действительно высокого уровня, — приводит «РБ Спорт» слова Валуева. — Сейчас они сильнее игроков сборной России на их позициях, поэтому, конечно, хотелось бы видеть их в нашей команде. Они заиграны только за олимпийскую сборную Бразилии, а это дает им право в случае принятия второго гражданства играть за национальные сборные других стран».

Бывший чемпион мира по боксу отметил, что такие случаи уже были в мире футбола.

«Безусловно, хочется, чтобы в нашей сборной играли свои воспитанники, которые по мастерству не уступают бразильцам. Но в ближайшие годы, на мой взгляд, эти легионеры будут полезны нашей национальной команде в случае выступления на международной арене», — сказал Валуев.

В сентябре стало известно, что бразильские легионеры из «Зенита» занимаются оформлением российского гражданства.

Главный тренер питерцев Сергей Семак заявил, что и Малкома, и Клаудиньо все в России устраивает. 25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года, 25-летний Клаудиньо — с 2021-го.