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Вальтер Маццари отказался возглавить «Спартак» летом

00:23
Вальтер Маццари. Фото Reuters
Вальтер Маццари. Фото Reuters
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Ассистент тренер Вальтера Маццари Антонио Финко рассказал, что специалист мог возглавить «Спартак».

«Маццари пока не торопится возвращаться к тренерской работе. Этим летом у него было предложение от большого клуба из Франции, но переговоры успехом не закончились. Было предложение и от «Спартака», но Маццари оно не заинтересовало. Должен быть серьезный проект, чтобы Вальтер вернулся к работе», — цитирует Финко Tuttomercatoweb.

Отметим, что последним местом работы 59-летнего итальянца был «Торино», Маццари покинул клуб феврале 2020 года.

Напомним, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет клуб по окончании сезона.

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