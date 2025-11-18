Добровинский предложил «Динамо» назначить Артигу: «Личка консультировался с ним»

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» предложил клубу назначить Франка Артигу на пост главного тренера бело-голубых.

— Ролан Гусев будет исполняющим обязанности главного тренера. В прошлый раз было совсем неплохо. Последний матч в Краснодаре мы, как обычно, проиграли, но это этого были достаточно достойные матчи. В воскресенье довольно неуступчивые «Динамо» Махачкала, далее Кубок с «Зенитом» и «Спартак». В том году Ролан Александрович настроил коллектив, мы выиграли у красно-белых.

Слышал об Игнашевиче. О нем говорят хорошие вещи. Правда, он все-таки довел «Балтику» до финала. У меня есть один кандидат, который мне очень нравится, хотел бы предложить руководству посмотреть на него. Он тренировал «Химки» в прошлом году. Он провел 10 лет в «Барселоне» и 10 раз выигрывал с разными юношескими командами титул. Потом были какие-то зигзаги, но он знает нашу страну. И надо сказать, что Личка консультировался с ним в тот сезон, когда мы должны были стать чемпионами. Посмотрите, что он делает в этом году и что делал в «Барселоне». Сойти с ума. Сейчас он тренирует в Анголе, не проиграли ни одного матча. Кстати, Кубок Африканских чемпионов — очень сложная штука. Я бы его, конечно, рекомендовал, — сказал Добровинский «СЭ».

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

По информации «СЭ», кандидатами на должность главного тренера «Динамо» также являются Сергей Игнашевич, Станислав Черчесов и Нури Шахин.