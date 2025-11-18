Футбол
Сегодня, 10:15

Добровинский предложил «Динамо» назначить Артигу: «Личка консультировался с ним»

Микеле Антонов
Корреспондент
Адвокат Александр Добровинский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» предложил клубу назначить Франка Артигу на пост главного тренера бело-голубых.

— Ролан Гусев будет исполняющим обязанности главного тренера. В прошлый раз было совсем неплохо. Последний матч в Краснодаре мы, как обычно, проиграли, но это этого были достаточно достойные матчи. В воскресенье довольно неуступчивые «Динамо» Махачкала, далее Кубок с «Зенитом» и «Спартак». В том году Ролан Александрович настроил коллектив, мы выиграли у красно-белых.

Слышал об Игнашевиче. О нем говорят хорошие вещи. Правда, он все-таки довел «Балтику» до финала. У меня есть один кандидат, который мне очень нравится, хотел бы предложить руководству посмотреть на него. Он тренировал «Химки» в прошлом году. Он провел 10 лет в «Барселоне» и 10 раз выигрывал с разными юношескими командами титул. Потом были какие-то зигзаги, но он знает нашу страну. И надо сказать, что Личка консультировался с ним в тот сезон, когда мы должны были стать чемпионами. Посмотрите, что он делает в этом году и что делал в «Барселоне». Сойти с ума. Сейчас он тренирует в Анголе, не проиграли ни одного матча. Кстати, Кубок Африканских чемпионов — очень сложная штука. Я бы его, конечно, рекомендовал, — сказал Добровинский «СЭ».

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

По информации «СЭ», кандидатами на должность главного тренера «Динамо» также являются Сергей Игнашевич, Станислав Черчесов и Нури Шахин.

Марцел Личка
Ролан Гусев
Сергей Игнашевич
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Франк Артига
Читайте также
В РФС устали от скандалов, динамовцы — от поражений.. Пять возможных причин, почему Карпин решил уйти из «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Обляков отсутствует на тренировке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»
Непомнящий об уходе Карпина из «Динамо»: «Он все продумал, просчитал»
Добровинский — об уходе Карпина: «Удивлены, что Валерий Георгиевич нашел в себе силы»
Александр Мостовой о «Динамо»: «Меня там точно не будет»
Карпин отвык работать при жесткой ответственности за результат. Мнение Рабинера
Форвард «Локомотива» Воробьев: «В 28 раскрыться — это нужно уметь, так скажем...»
  • Kimi_

    Надо спросить у жены Юрана, кого она бы хотела видеть тренером Динамо.

    18.11.2025

  • sb1006

    А почему только мнение адвоката опубликовано ? Микеле Антонов, у "Динамо" тысячи болельщиков. Это ж клондайк материала к публикации! Безбедная старость обеспечена.

    18.11.2025

  • Gordon

    А кого бы Алёна Апина порекомендовала? :)))

    18.11.2025

    • Добровинский — об уходе Карпина: «Удивлены, что Валерий Георгиевич нашел в себе силы»

    Непомнящий об уходе Карпина из «Динамо»: «Он все продумал, просчитал»
