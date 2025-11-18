Добровинский предложил «Динамо» назначить Артигу: «Личка консультировался с ним»
Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» предложил клубу назначить Франка Артигу на пост главного тренера бело-голубых.
— Ролан Гусев будет исполняющим обязанности главного тренера. В прошлый раз было совсем неплохо. Последний матч в Краснодаре мы, как обычно, проиграли, но это этого были достаточно достойные матчи. В воскресенье довольно неуступчивые «Динамо» Махачкала, далее Кубок с «Зенитом» и «Спартак». В том году Ролан Александрович настроил коллектив, мы выиграли у красно-белых.
Слышал об Игнашевиче. О нем говорят хорошие вещи. Правда, он все-таки довел «Балтику» до финала. У меня есть один кандидат, который мне очень нравится, хотел бы предложить руководству посмотреть на него. Он тренировал «Химки» в прошлом году. Он провел 10 лет в «Барселоне» и 10 раз выигрывал с разными юношескими командами титул. Потом были какие-то зигзаги, но он знает нашу страну. И надо сказать, что Личка консультировался с ним в тот сезон, когда мы должны были стать чемпионами. Посмотрите, что он делает в этом году и что делал в «Барселоне». Сойти с ума. Сейчас он тренирует в Анголе, не проиграли ни одного матча. Кстати, Кубок Африканских чемпионов — очень сложная штука. Я бы его, конечно, рекомендовал, — сказал Добровинский «СЭ».
17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.
По информации «СЭ», кандидатами на должность главного тренера «Динамо» также являются Сергей Игнашевич, Станислав Черчесов и Нури Шахин.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2