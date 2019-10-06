Валерий Карпин: «Спартак»? Мне комфортно в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над ЦСКА в матче 12-го тура премьер-лиги (3:1) заявил, что ему комфортно работать в клубе из Ростова-на-Дону.

— Пошли слухи о том, что вы — в числе претендентов на пост главного тренера «Спартака». Понятно, что там уже были, но какой солдат не мечтает стать генералом.

— Генералом я уже был.

— Не хочется стать маршалом?

— Сейчас — нет абсолютно. Мне комфортно в «Ростове».

— Как вы смотрите на «Спартак»?

— Вообще не смотрю. (Сергей Егоров)

Полностью интервью с Карпиным читайте здесь