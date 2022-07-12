Карпин — о Кубке лиги: «Возможно, что не заработаем, да еще и футболистов прибьем»
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, как относится к проекту возрождения Кубка лиги.
— Как вы смотрите на проект Кубка лиги — появляется дополнительная игра в середине недели. С одной стороны, клуб заработает хорошие деньги, с другой — тренировочный процесс из-за переезда в середине недели теряется.
— Про хорошие деньги и про то, как они будут распределяться, еще вопрос. По деньгам говорить не готов, не знаю. С точки зрения переездов команд, у которых закрыт аэропорт — мы, «Краснодар», «Факел», «Оренбург» — это катастрофа. Тренировочного процесса, если будут игры посередине недели, не будет вообще.
— Что делать?
— Смотреть по количеству матчей. Повышать их количество — да, надо, но смотря на обстоятельства. Возможно, делать так, чтобы посередине недели не играли постоянно. И еще момент — повторюсь, я не про деньги, но давайте посмотрим, сколько клуб потратит на логистику. Возможно — все, что заработаем, да еще и футболистов прибьем, — приводит слова Карпина «РБ Спорт».
|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -