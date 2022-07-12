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Карпин — о Кубке лиги: «Возможно, что не заработаем, да еще и футболистов прибьем»

Валерий Карпин скептически отнесся к проекту возрождения Кубка лиги
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, как относится к проекту возрождения Кубка лиги.

— Как вы смотрите на проект Кубка лиги — появляется дополнительная игра в середине недели. С одной стороны, клуб заработает хорошие деньги, с другой — тренировочный процесс из-за переезда в середине недели теряется.

— Про хорошие деньги и про то, как они будут распределяться, еще вопрос. По деньгам говорить не готов, не знаю. С точки зрения переездов команд, у которых закрыт аэропорт — мы, «Краснодар», «Факел», «Оренбург» — это катастрофа. Тренировочного процесса, если будут игры посередине недели, не будет вообще.

— Что делать?

— Смотреть по количеству матчей. Повышать их количество — да, надо, но смотря на обстоятельства. Возможно, делать так, чтобы посередине недели не играли постоянно. И еще момент — повторюсь, я не про деньги, но давайте посмотрим, сколько клуб потратит на логистику. Возможно — все, что заработаем, да еще и футболистов прибьем, — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/interv-yu-valeriya-karpina-situatsiya-s-fan-id-kubok-ligi-sbornaya-rossii-tseli-rostova-na-sezon/
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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