Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, как относится к проекту возрождения Кубка лиги.

— Как вы смотрите на проект Кубка лиги — появляется дополнительная игра в середине недели. С одной стороны, клуб заработает хорошие деньги, с другой — тренировочный процесс из-за переезда в середине недели теряется.

— Про хорошие деньги и про то, как они будут распределяться, еще вопрос. По деньгам говорить не готов, не знаю. С точки зрения переездов команд, у которых закрыт аэропорт — мы, «Краснодар», «Факел», «Оренбург» — это катастрофа. Тренировочного процесса, если будут игры посередине недели, не будет вообще.

— Что делать?

— Смотреть по количеству матчей. Повышать их количество — да, надо, но смотря на обстоятельства. Возможно, делать так, чтобы посередине недели не играли постоянно. И еще момент — повторюсь, я не про деньги, но давайте посмотрим, сколько клуб потратит на логистику. Возможно — все, что заработаем, да еще и футболистов прибьем, — приводит слова Карпина «РБ Спорт».