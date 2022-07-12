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Сегодня, 22:10

Карпин рассказал, какие задачи стоят перед «Ростовом» на сезон

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, какие задачи стоят перед командой на сезон.

— Как вы смотрите на цели команды, на что может претендовать «Ростов» в сезоне?

— Давайте так — сначала надо набрать очки, чтобы не бороться за выживание. Это первая цель.

— А дальше — на что способна команда?

— А дальше посмотрим. В том числе и на то, как в начале сезона в официальных матчах проявит себя команда, — цитирует тренера «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/interv-yu-valeriya-karpina-situatsiya-s-fan-id-kubok-ligi-sbornaya-rossii-tseli-rostova-na-sezon/
Валерий Карпин
ФК Ростов
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