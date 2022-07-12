В «Химках» рассказали о будущем Лантратова: «Илья счастлив в клубе, он наш основной вратарь»
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем голкипера подмосковного клуба Ильи Лантратова.
«Илья счастлив в клубе, он наш основной вратарь. Обращений по нему нет. Илья рад выступать за клуб, которому он уделил последние 4 сезона. Может ли он еще уйти? Мы не исключаем такую возможность. Понимаем, что у нас вратарская линия востребованная. Видим заинтересованность топ-клубов, большинство вратарей у нас сейчас возрастные. В ближайшее время потребность в вратарях возникнет, поэтому мы думаем, у Ильи в будущем есть потенциал для предложений от топ-клубов», — сказал Терюшков «СЭ».
Лантратов выступает за подмосковный клуб с лета 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 2 миллиона евро.
В минувшем сезоне 26-летний вратарь сыграл за «Химки» 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -