В «Химках» рассказали о будущем Лантратова: «Илья счастлив в клубе, он наш основной вратарь»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем голкипера подмосковного клуба Ильи Лантратова.

«Илья счастлив в клубе, он наш основной вратарь. Обращений по нему нет. Илья рад выступать за клуб, которому он уделил последние 4 сезона. Может ли он еще уйти? Мы не исключаем такую возможность. Понимаем, что у нас вратарская линия востребованная. Видим заинтересованность топ-клубов, большинство вратарей у нас сейчас возрастные. В ближайшее время потребность в вратарях возникнет, поэтому мы думаем, у Ильи в будущем есть потенциал для предложений от топ-клубов», — сказал Терюшков «СЭ».

Лантратов выступает за подмосковный клуб с лета 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне 26-летний вратарь сыграл за «Химки» 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча.