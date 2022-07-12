Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:00

В «Химках» рассказали о будущем Лантратова: «Илья счастлив в клубе, он наш основной вратарь»

В «Химках» рассказали о будущем Лантратова
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем голкипера подмосковного клуба Ильи Лантратова.

«Илья счастлив в клубе, он наш основной вратарь. Обращений по нему нет. Илья рад выступать за клуб, которому он уделил последние 4 сезона. Может ли он еще уйти? Мы не исключаем такую возможность. Понимаем, что у нас вратарская линия востребованная. Видим заинтересованность топ-клубов, большинство вратарей у нас сейчас возрастные. В ближайшее время потребность в вратарях возникнет, поэтому мы думаем, у Ильи в будущем есть потенциал для предложений от топ-клубов», — сказал Терюшков «СЭ».

Лантратов выступает за подмосковный клуб с лета 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне 26-летний вратарь сыграл за «Химки» 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча.

Илья Лантратов
РПЛ
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фанаты Ферстаппена домогались женщин прямо на трибунах. Гоночная общественность возмущена
За что «Питтсбург» выкидывает Малкина на улицу. С Джино «пингвины» брали три Кубка Стэнли, а теперь он слишком стар и болен
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Карпин рассказал, какие задачи стоят перед «Ростовом» на сезон
Карпин — о Кубке лиги: «Возможно, что не заработаем, да еще и футболистов прибьем»
ЦСКА продлил контракт с зашитником Каптиловичем
Защитник Алексей Никитин прокомментировал переход в «Химки»
Защитник Алексей Никитин заключил контракт с «Химками
Карпин рассказал о планах «Ростова» на трансферы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА продлил контракт с зашитником Каптиловичем

Карпин — о Кубке лиги: «Возможно, что не заработаем, да еще и футболистов прибьем»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости