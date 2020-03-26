Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос подписчика в Instagram.

Карпин выложил видеоролик, в котором рассказал о правилах по борьбе с коронавирусом.

— Валерий Георгиевич, водка ведь спиртосодержащее средство, значит надо пить водку, — написал подписчик.

— Не пить, а руки мыть, — ответил Карпин.