Валерий Карпин — о водке в качестве борьбы с коронавирусом: «Не пить, а руки мыть»
18:24
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос подписчика в Instagram.
Карпин выложил видеоролик, в котором рассказал о правилах по борьбе с коронавирусом.
— Валерий Георгиевич, водка ведь спиртосодержащее средство, значит надо пить водку, — написал подписчик.
— Не пить, а руки мыть, — ответил Карпин.
Скриншот страницы Валерия Карпина в Instagram. Фото Instagram
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020