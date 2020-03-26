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Валерий Карпин — о водке в качестве борьбы с коронавирусом: «Не пить, а руки мыть»

18:24

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос подписчика в Instagram.

Карпин выложил видеоролик, в котором рассказал о правилах по борьбе с коронавирусом.

— Валерий Георгиевич, водка ведь спиртосодержащее средство, значит надо пить водку, — написал подписчик.

— Не пить, а руки мыть, — ответил Карпин.

Скриншот страницы Валерия Карпина в Instagram. Фото Instagram
Скриншот страницы Валерия Карпина в Instagram. Фото Instagram

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