Валерий Карпин: "Не удивлен, что "Оренбург" так высоко в турнирной таблице"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в преддверии матча 24-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" отметил, что соперник хорошо играет в обороне. По его словам, положение соперника в турнирной таблице не удивляет.

– Говорить, что это команда отличается от всех, нет. Но "Оренбург" – очень организованная команда, особенно в обороне, здорово выбегает в контратаку. Боевая команда, – сказал Карпин в интервью клубному телевидению. - Отметил бы заряженность на борьбу и победу.

Не удивлен, что "Оренбург" так высоко в турнирной таблице. То, что команда вышла из ФНЛ и занимает сейчас место в середине турнирной таблицы, набрав 32 очка.

Это может вызвать удивлен у того, кто не следит за чемпионатом. Кто следит, тот видит, как это команда играет.