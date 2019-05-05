Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил на пресс-конференции после матча 27-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1), что доволен результатом куда больше, чем игрой своей команды.

– С одной стороны, вы отыгрались, но опять не выиграли. Какие чувства у вас преобладают?

– От результата положительные. От игры смешанные. Было много моментов, которые не понравились, были те, что понравились. Если говорить глобально – второй тайм понравился заметно больше первого.

– Что с Сигурдсоном?

– Травма. Будем надеяться, что к "Динамо" он будет готов.

– А Логашов?

– По нему тоже есть шансы к "Динамо", но Логашов – это больший вопрос, так же как и по Мевле.

– Похоже, что Еременко по мышлению и скорости решений сильно опережает партнеров...

– Да он 90 процентов лиги опережает.

– И что с этим делать?

– А что делать? опустить его до общего уровня, что ли? А подняться до его уровня хотелось бы многим. (Юрий Плохотниченко)

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