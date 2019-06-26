Валерий Карпин: "Делать какие-то выводы по матчам турнира в Австрии - это просто смешно"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин - об игре Кубка Париматч Премьер со "Спартаком".

- Полоз будет играть в первом тайме, - сказал специалист в эфире канала "Матч премьер". - Неужели вы думаете, что кто-то думает о том, как будет играть "Спартак"? Мы готовимся не к сопернику, а отталкиваемся от того, что мы можем. Делать какие-то выводы по этим матчам - просто смешно. Все устраивает в Австрии, кроме погоды. Честно говоря, ожидали, что будет прохладнее. Футболистам будет тяжеловато. Жарковато, конечно.

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