Валерий Карпин: "Даже основные игроки еще не вписываются в схему "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги стартового матча Кубка Париматч Премьер против "Спартака" (2:0). По его словам, судить об игре команды по одной встрече пока рано.

- Хотелось посмотреть, как игроки смогут действовать при схеме с четырьмя защитниками и, возможно, использовать ее в чемпионате, - сказал Карпин в эфире "Матч ТВ".

- Довольны тем, как они играли?

- Не на 100 процентов. Каждой схеме нужны футболисты, умеющие выполнять хотя бы беговую работу. Сейчас на 100 процентов готовы два человека. Кто-то уезжал в сборную еще.

Посмотрели молодых ребят, получили информацию. Оценивать публично не буду. Сыграли - молодцы.

- Новички уже вписываются в схему "Ростова"?

- Да пока еще даже основные игроки не вписываются в схему "Ростова". Пока еще все непонятно. Получили информацию, поработали физически, травм нет. Такая задача была на игру.