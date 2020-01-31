Валерий Карпин: «Бескомпромиссной борьбы со стороны «Ростова» в Катаре не будет»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о настрое команды на Кубок «Париматч Премьер». Также в турнире примут участие «Спартак», «Локомотив» и «Партизан».

— Многие рассматривают это событие как турнир, для организаторов важно создать картинку и ажиотаж., — цитирует Карпина официальный сайт «Ростова». — Я рассматриваю его как очередной этап подготовки к сезону. Если честно, даже не помню, какие места мы занимали на предыдущих турнирах.



У нас есть возможность сыграть с хорошими соперниками, но сразу скажу, что бескомпромиссной борьбы с нашей стороны не будет. До возобновления чемпионата России остается немного, поэтому главное сейчас избежать травм.