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Гладилин: «Мелешина надо отпускать в аренду. Сидеть в запасе в его возрасте неправильно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин сказал, нужно ли нападающему красно-белых Павлу Мелешину уходить в аренду в зимнее трансферное окно.

«Надо отпускать Мелешина в аренду, ему нужно играть, — цитирует Гладилина «РБ Спорт». — Соболев — нападающий номер один в «Спартаке». Сидеть в запасе в возрасте Мелешина неправильно. Герман Ткаченко действует в интересах футболиста. В истории «Спартака» были случаи, когда игроки уходили в аренду, возвращались и становились основными футболистами. Мелешин должен набраться опыта и поверить в свои силы».

В сезоне-2023/24 19-летний Мелешин провел 7 матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
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РПЛ: расписание матчей и трансляций на 25 и 26 ноября
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
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