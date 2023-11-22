Гладилин: «Мелешина надо отпускать в аренду. Сидеть в запасе в его возрасте неправильно»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин сказал, нужно ли нападающему красно-белых Павлу Мелешину уходить в аренду в зимнее трансферное окно.

«Надо отпускать Мелешина в аренду, ему нужно играть, — цитирует Гладилина «РБ Спорт». — Соболев — нападающий номер один в «Спартаке». Сидеть в запасе в возрасте Мелешина неправильно. Герман Ткаченко действует в интересах футболиста. В истории «Спартака» были случаи, когда игроки уходили в аренду, возвращались и становились основными футболистами. Мелешин должен набраться опыта и поверить в свои силы».

В сезоне-2023/24 19-летний Мелешин провел 7 матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.