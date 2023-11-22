Балахнин о матче ЦСКА — «Динамо»: «Фраза, что дома и стены помогают не просто слова, так и есть»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

«Фраза о том, что дома и стены помогают не просто слова, так и есть. Действительно играть дома при своих болельщиках, которые все равно заставляют играть в более мобилизовано. Не преимущество, а какой-то бонус от этого есть у ЦСКА. Кто будет фаворитом, я не скажу. Вряд ли он вообще есть на сегодняшний день», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Встреча ЦСКА — «Динамо» пройдет в субботу, 25 ноября, на «ВЭБ Арене». Начало — в 17:30 по московскому времени.