Валерий Газзаев - о работе в сборной России

Сегодня легендарному российскому тренеру и футболисту Валерию Георгиевичу Газзаеву исполняется 65 лет. В преддверии круглой даты мы сделали с обладателем Кубка УЕФА и четырехкратным чемпионом России большое интервью – про детство, карьеру игрока, тренерские достижения и жизненные принципы.

– Как вы оцените непростой период работы в сборных России – молодежной и национальной?

– У меня была очень хорошая молодежная сборная. В ней выступала большая группа игроков, которая затем попала в основной состав первой сборной, – братья Березуцкие, Кержаков, Аршавин, Алдонин, Игнашевич, Павлюченко, Пименов и другие.

Возглавив первую сборную в 2002-м, я ввел в стартовый состав много молодежи. Мое решение тогда оценили как революционное. Если не ошибаюсь, после ЧМ-2002 оставил в команде едва ли не одного Виктора Онопко. И сегодня считаю: это абсолютно правильное направление и решение. Ведь в дальнейшем молодые игроки той сборной на протяжении долгих лет играли за национальную команду, добились успеха на Евро-2008, составили костяки ЦСКА и "Зенита", бравших Кубок УЕФА. (Дмитрий Симонов)

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