Валерий Газзаев - о работе в сборной России

– Как вы оцените непростой период работы в сборных России – молодежной и национальной?
– У меня была очень хорошая молодежная сборная. В ней выступала большая группа игроков, которая затем попала в основной состав первой сборной, – братья Березуцкие, Кержаков, Аршавин, Алдонин, Игнашевич, Павлюченко, Пименов и другие.
Возглавив первую сборную в 2002-м, я ввел в стартовый состав много молодежи. Мое решение тогда оценили как революционное. Если не ошибаюсь, после ЧМ-2002 оставил в команде едва ли не одного Виктора Онопко. И сегодня считаю: это абсолютно правильное направление и решение. Ведь в дальнейшем молодые игроки той сборной на протяжении долгих лет играли за национальную команду, добились успеха на Евро-2008, составили костяки ЦСКА и "Зенита", бравших Кубок УЕФА. (Дмитрий Симонов)