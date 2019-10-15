Валерий Газзаев: «Налоговые льготы могли бы подстегнуть интерес частных инвесторов к спорту»

Зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев считает, что необходимо активнее привлекать частных инвесторов и государственно-частных компаний в спорт.

- Считаю, что налоговые льготы могли бы подстегнуть интерес частных инвесторов к спорту. Преференции компаниям, которые спонсируют спортивные объединения, существуют в Германии, Италии, Бельгии и других странах. В Китае для компаний, которые финансируют различные футбольные проекты, налог на прибыль был снижен 25 до 15 процентов как на федеральном, так и на региональном уровне. Это привело к существенному росту интереса к профессиональному спорту со стороны крупных корпораций и бизнеса и дало взрывной рост китайскому спорту и футболу в целом.

В России тоже надо на законодательном уровне создать привлекательные условия для частного бизнеса. Предложенный мною законопроект позволял бы сделать первый шаг в этом направлении. Субъекты РФ получили бы возможность давать льготы по налогу на прибыль коммерческим спонсорам профессиональных спортивных клубов в той части, которая поступает в региональный бюджет. Однако Правительство дало на законопроект отрицательное заключение, не предложив при этом никаких альтернатив.

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