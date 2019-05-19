Валерий Газзаев: "Если "Спартак" будет четвертым, а ЦСКА пятым, то принципиальной разницы не вижу"

Бывший главный тренер красно-синих, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев, который вчера нанес символический удар перед матчем с "Ахматом" (1:0), в интервью "СЭ" вспомнил триумф в Лиссабоне и оценил нынешние перспективы армейцев.

– В таблице "Спартак" может оказаться выше ЦСКА...

– Если "Спартак" будет четвертым, а ЦСКА пятым, то принципиальной разницы я здесь не вижу. Не болезненно. Обе команды стремились в Лигу чемпионов, а попадут в Лигу Европы. Я еще раз позволю вам напомнить: игроков надо приучить только к победным результатам.​(Виталий Айрапетов)

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