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Сегодня, 17:31

Филатов: «Хочу, чтобы Батраков стал вторым Лоськовым»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в комментарии для «СЭ» оценил выступление полузащитника Алексея Батракова в матче с махачкалинским «Динамо» (2:0).

19-летний футболист в прошедшей встрече отдал голевую передачу.

«Батраков — шикарен! Хочу, чтобы он стал вторым Лоськовым», — сказал Филатов «СЭ».

«Локомотив» одержал третью победу подряд во всех турнирах. После этого матча красно-зеленые с 9 очками вышли на второе место в турнирной таблице РПЛ, однако у лидирующего «Зенита» (9) и ближайших преследователей железнодорожников — московского «Динамо» (9), ЦСКА (7) и «Спартака» (6) — еще по одной игре в запасе.

В нынешнем сезоне Батраков провел 4 матча за «Локомотив», в которых отличился 2 голами и 4 результативными передачами.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Валерий Филатов
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
2
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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