Вагнер Лав назвал сильнейших иностранцев в истории РПЛ

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав назвал лучших легионеров в истории РПЛ, а также отметил партнеров по московской команде, с которыми завоевывал титулы.

«Все, с кем я играл в ЦСКА и завоевал столько титулов, были лучшими, ведущими игроками своих сборных. Я не буду перечислять всех, потому что боюсь кого-то не упомянуть. Если мы говорим о других российских клубах, то Кураньи, Данни, Роберто Карлос, Халк и Самуэль Это`О были сильнейшими», — приводит слова Лав Metaratings.ru.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и на полгода вернулся в клуб в 2013 году. Он провел за армейцев 259 игр, забил 154 мяча и сделал 53 голевые передачи.