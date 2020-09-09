Вагнер Лав: «Больше всего в Китае меня удивила еда. Они кушали скорпионов и тараканов»

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав рассказал о том, что его больше всего удивило в Китае. Сейчас он выступает за «Кайрат», а ранее играл за китайский «Шаньдун Лунэн».

«По правде говоря, больше всего меня в Китае удивила еда, — сказал бразилец в интервью каналу «Красава» на Youtube. — Они кушали скорпионов, тараканов и так далее. Во время выходных мы прогуливались, там были места, где просто брали живых насекомых, засовывали в масло, жарили и ели.

36-летний Вагнер Лав в составе ЦСКА трижды выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.