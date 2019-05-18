Вадим Евсеев: "У "Уфы" еще есть шанс на 12-е место, поэтому боремся"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев перед матчем 29-го тура чемпионата России с "Оренбургом" отметил, что его команда очень мотивирована. Он еще рассчитывает избежать стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге.

– Конец чемпионата, у нас осталось две игры, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Евсеев. – Каждая игра – как последняя. Не первый раз это повторяю. Хотим добиться положительного результата. У нас есть еще шансы на 12-е место, поэтому боремся, играем. Круговой играл в последних матчах, до этого играли другие футболисты. Его нет. Это нормальная ротация. Молодой игрок провел качественно матча. Сейчас даем возможность проявить себя другим футболистам.