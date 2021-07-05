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Вадим Евсеев: «Шинник» оставил автобус на парковке»

18:40
Вадим Евсеев. Фото ФК «Шинник».
Вадим Евсеев. Фото ФК «Шинник».
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Ахматом» (0:2).

 

«Сыграли с «Ахматом» в необычном, но нужном сейчас формате, — написал Евсеев в Instagram. — четыре тайма по 30 минут. Три тайма и 0:0, потом начались замены и пропустили два.

Доволен. Постепенно выглядим все лучше и лучше. Но в свой футбол пока еще не играем. Автобус сегодня припарковали на парковке, если что».

Голы в составе победителей забивали Ислам Альсултанов и Амир Адуев.

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Евгений Петров все материалы автора

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