Вадим Евсеев: «Шинник» оставил автобус на парковке»
18:40
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Ахматом» (0:2).
«Сыграли с «Ахматом» в необычном, но нужном сейчас формате, — написал Евсеев в Instagram. — четыре тайма по 30 минут. Три тайма и 0:0, потом начались замены и пропустили два.
Доволен. Постепенно выглядим все лучше и лучше. Но в свой футбол пока еще не играем. Автобус сегодня припарковали на парковке, если что».
Голы в составе победителей забивали Ислам Альсултанов и Амир Адуев.
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