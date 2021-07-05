Вадим Евсеев: «Шинник» оставил автобус на парковке»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Ахматом» (0:2).

«Сыграли с «Ахматом» в необычном, но нужном сейчас формате, — написал Евсеев в Instagram. — четыре тайма по 30 минут. Три тайма и 0:0, потом начались замены и пропустили два.

Доволен. Постепенно выглядим все лучше и лучше. Но в свой футбол пока еще не играем. Автобус сегодня припарковали на парковке, если что».

Голы в составе победителей забивали Ислам Альсултанов и Амир Адуев.