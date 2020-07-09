Вадим Евсеев: «Секрет быстрого восстановления «Уфы?» Башкирский мед. Мы и едим его, и мажемся им»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:1) рассказал о секрете восстановления футболистов команды в условиях тяжелого календаря.

— В перерыве спокойно поговорили, объяснил, в чем можно прибавить, что можно исключить, — приводит пресс-служба «Уфы» слова Евсеева. — Разговор был спокойный, потому что ребята играли качественно, ни к кому претензий не было. Отдельные ошибки в эпизодах присутствуют, но, опять же, кто-то задохнулся, у нас играли те, кто мало принимал участие в матчах ранее. Тем не менее, все прибавили во втором тайме, тот же Круговой заработал пенальти. В чем секрет быстрого восстановления? Башкирский мед очень хорошо восстанавливает, поэтому мы им пользуемся. И внутрь принимаем, и мажемся. Помогает.