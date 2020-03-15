Вадим Евсеев: «Примерно понимаем, чего ждать от ЦСКА»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил готовность команды к матчу 22-го тура Тинькофф чемпионат России против ЦСКА.

— Каждая игра разная, поэтому сегодня все может поменяться, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Мы знаем ЦСКА и хорошо знаем. Поэтому было время подготовиться. Мы и на сборах играли с ними, поэтому примерно понимаем, чего ждать от ЦСКА.

Мы играем для болельщиков, поэтому хочется видеть, чтобы стадионы заполнялись.