Вадим Евсеев: «Мало информации о командах, которые не из Москвы или Санкт-Петербурга. Обидно»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил, почему периодически прерывает пресс-конференции и уходит с них.

— Если одно и то же вам говорят на протяжении десяти раз, то, наверное и вам будет неприятно, — рассказал Евсеев в интервью клубному каналу. — Последний раз примерно то же самое случилось. Когда вместо того, чтобы радоваться, задавать вопрос об игре, задают один и тот же вопрос... Просто мне нравится, когда консультированные вопросы задают: об игре, о тактике.

— Вам было когда-нибудь стыдно за свои слова?

— Мне? Нет. Я не считаю, что в чем-то был неправ или что-то не то сказал.

— Вас раздражает, что региональным командам уделяют мало внимания?

— Это понимание приходит со временем. Я всю карьеру провел в московских командах и было приятно внимание. И ты этого не замечал.

Лет пять я работаю в разных клубах: Иваново, Хабаровск, Пермь, Уфа. И я начинаю понимать, что мало информации о командах, которые не из Москвы или Санкт-Петербурга. Конечно, мне обидно.

Еще если есть результат, то что-то скажут. Но все равно говорят, что не «Уфа», «Рубин» или «Урал» выиграли, а что «Зенит» или «Спартак» проиграли. И будут обсуждать это.

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