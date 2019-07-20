Вадим Евсеев: "Если у "Уфы" игроки в рублевом эквиваленте, то у "Краснодара" – в валютном"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвел итоги матча 2-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:3), в котором его команда вела со счетом 2:0.

- Мы пропустили быстрый мяч, если отталкиваться от второго тайма, который послужил сопернику стимулом. Допингом, чтобы исправить ситуацию. Получается, что соперник воспользовался этим шансом, нагнетал давление, – сказал Евсеев на пресс-конференции. - Безусловно, забивая два мяча в первой игре (2:3 с "Уралом"), два мяча – во второй и пропуская по три мяча... Получается, если хочешь выиграть, то надо по четыре забивать. Конечно, это много.

Оборонительная линия у нас: Табидзе – Пуцко – Йокич. Или Табидзе – Аликин – Йокич. В том году они не играли в этом сочетании, поэтому мы ищем. Но, опять же, это зависит не от трех центральных защитников, а ото всей команды.

Исполнители, мастера у соперника были лучше. Если у нас в рублевом, то у них – в валютном эквиваленте игроки. Другой вопрос, что мы позволили им делать на поле.

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