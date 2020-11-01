Вадим Евсеев: «ЦСКА заслуженно вышел на первое место»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал матчи 13-го тура Тинькофф РПЛ.

— У нас новый лидер, — написал Евсеев в Instagram. — Думаю, ЦСКА вышел на первое место заслуженно. Если «Локомотив» недавно обжегся в игре с «Ротором», то армейцы подошли к матчу очень ответственно.

Было заметно, что москвичи готовы к любой схеме «Ротора», как с 4, так и с 5 защитниками. Волгоградцы в итоге сыграли 4-4-2. Могло показаться, что ЦСКА отдал поначалу хозяевам преимущество, но это не так. Команда терпеливо додавливала волжан, гол назревал, а уже потом ЦСКА создавал моменты в чужой штрафной. Было хорошее взаимодействие, игроки здорово понимают друг друга?

В пользу ЦСКА в борьбе за лидерство говорит глубина состава. Те, кто вышел сегодня с первых минут благодаря ротации, как и те, кто вышел на замену, сыграли равнозначно игрокам, которых они заменили. Преимущество ЦСКА было ощутимым. Довели игру до победы на классе. Ведя в счете, ничего сопернику не позволили.

Впрочем «Зенит» у «Химок» выиграл не менее уверенно. Впечатлил настрой, с которым петербуржцы вышли на матч. Давно не видел таких собранных игроков. И к тому же стало заметно, что штаб разобрал все нюансы игры соперника. Того же Мирзова перекрывали не только правый защитник, но и страхующий партнера Кузяев.

В итоге Мирзов всегда был под опекой двоих зенитовцев. И еще у чемпиона в этом матче была очень быстрая группа атаки. Забили красивый гол, с подключением из глубины и точкой на дальней штанге. Было много слухов на неделе про Семака, считаю, этой победой Сергей их развеял. Но опять же, через 3 дня Лига чемпионов. Каким будет «Зенит»?