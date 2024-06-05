Хомуха: «Сверхожиданий после прихода Николича в ЦСКА строить не стоит»

Бывший тренер юношеских и молодежной сборных России Дмитрий Хомуха прокомментировал назначение Марко Николича главным тренером ЦСКА.

«Сверхожиданий после прихода Марко Николича в ЦСКА строить не стоит. Если летом не последует качественного усиления, вряд ли команда в следующем сезоне будет вести борьбу за чемпионство. Если же купят хороших новичков — все возможно. В «Локомотиве» серб делал ставку на оборонительный футбол. У него есть определенный стиль, и он никогда не славился игрой первым номером. Вряд ли за несколько лет что-то изменилось. Красно-синие под руководством Николича, скорее всего, будут делать ставку на быстрые атаки. Но под это тоже необходимы футболисты высокого уровня. Таких в составе москвичей сейчас немного», — цитирует RT Хомуху.

Во вторник, 4 июня, ЦСКА объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем. Он заменит уволенного Владимира Федотова.