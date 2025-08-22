В «Зените» заявили, что не получали предложения от «Аль-Иттихада» по Венделу

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре «СЭ» прокомментировал информацию о предложении «Аль-Иттихада» по покупке полузащитника Вендела.

— Правда, что «Аль-Иттихад» сделал официальное предложение «Зениту» по Венделу?

— Пока не получали и не получили, — сказал Медведев «СЭ».

Действующий контракт 27-летнего бразильца с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.