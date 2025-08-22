Быстров: «Галицкий — человек с большой буквы. Мало кто у нас вообще что-то делает для простых людей — не только в футболе»

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Анжи» и «Тосно», бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» комплиментарно высказался о владельце «быков» Сергее Галицком.

— Порадовались за «Краснодар», когда он стал чемпионом?

— Естественно. Это вообще было сказочно! Как сказочно было вспоминать высказывания Сергея Николаевича, что «нам не дадут» и т. д. Я тогда еще говорил — это бред, все зависит только от футболистов и руководителей. И оказался прав. Приятно.

— Поздравили Галицкого?

— Через прессу и его, и всех поздравил, но лично еще не говорили.

— Как вы к нему относитесь?

— У Галицкого правильное мировоззрение, не как у многих других. Он любит футбол, свою академию, вкладывает душу, делает это для людей. Мало кто у нас вообще делает что-то для простых людей — не только в футболе. Те, кто все это видел и мог прикоснуться к этому, знают, что это человек с большой буквы.

— Думали, что Мурад Мусаев станет тренером-чемпионом?

— Почему бы и нет? Галицкий давал ему первый шанс, он окреп, потом уехал и поработал в другой стране. Если президенту комфортно работать именно с Мусаевым, если они находят общий язык, и это приносит результат — значит, все хорошо и правильно.