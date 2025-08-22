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Быстров: «Галицкий — человек с большой буквы. Мало кто у нас вообще что-то делает для простых людей — не только в футболе»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Анжи» и «Тосно», бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» комплиментарно высказался о владельце «быков» Сергее Галицком.

— Порадовались за «Краснодар», когда он стал чемпионом?

— Естественно. Это вообще было сказочно! Как сказочно было вспоминать высказывания Сергея Николаевича, что «нам не дадут» и т. д. Я тогда еще говорил — это бред, все зависит только от футболистов и руководителей. И оказался прав. Приятно.

— Поздравили Галицкого?

— Через прессу и его, и всех поздравил, но лично еще не говорили.

— Как вы к нему относитесь?

— У Галицкого правильное мировоззрение, не как у многих других. Он любит футбол, свою академию, вкладывает душу, делает это для людей. Мало кто у нас вообще делает что-то для простых людей — не только в футболе. Те, кто все это видел и мог прикоснуться к этому, знают, что это человек с большой буквы.

— Думали, что Мурад Мусаев станет тренером-чемпионом?

— Почему бы и нет? Галицкий давал ему первый шанс, он окреп, потом уехал и поработал в другой стране. Если президенту комфортно работать именно с Мусаевым, если они находят общий язык, и это приносит результат — значит, все хорошо и правильно.

Андрей Аршавин и&nbsp;Владимир Быстров.«Аршавин через 10 лет будет президентом «Зенита». Вторая часть интервью с Владимиром Быстровым
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Владимир Быстров
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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В «Зените» заявили, что не получали предложения от «Аль-Иттихада» по Венделу

Быстров: «Федотова в «Спартаке» клуб просто сожрал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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