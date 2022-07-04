Дзюба намекнул, что скоро подпишет контракт с новым клубом

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба разместил новый пост в своих социальных сетях.

Дзюба опубликовал фотографию льва и подписал ее следующим образом: «Скоро придет и твое время, прояви терпение».

Социальные сети Артема Дзюбы.

33-летний нападающий покинул петербургский клуб на правах свободного агента.

В составе «Зенита» воспитанник «Спартака» играл с 2015 года. Его титулы с питерцами — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России и четырехкратный победителем Суперкубка страны.