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Сегодня, 19:30

Дзюба намекнул, что скоро подпишет контракт с новым клубом

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Социальные сети Артема Дзюбы.

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба разместил новый пост в своих социальных сетях.

Дзюба опубликовал фотографию льва и подписал ее следующим образом: «Скоро придет и твое время, прояви терпение».

Социальные сети Артема Дзюбы.
Социальные сети Артема Дзюбы.

33-летний нападающий покинул петербургский клуб на правах свободного агента.

В составе «Зенита» воспитанник «Спартака» играл с 2015 года. Его титулы с питерцами — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России и четырехкратный победителем Суперкубка страны.

Артем Дзюба
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