Дзюба намекнул, что скоро подпишет контракт с новым клубом
Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба разместил новый пост в своих социальных сетях.
Дзюба опубликовал фотографию льва и подписал ее следующим образом: «Скоро придет и твое время, прояви терпение».
Социальные сети Артема Дзюбы.
33-летний нападающий покинул петербургский клуб на правах свободного агента.
В составе «Зенита» воспитанник «Спартака» играл с 2015 года. Его титулы с питерцами — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России и четырехкратный победителем Суперкубка страны.
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|Динамо
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4
|Краснодар
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|0-0
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5
|ЦСКА
|0
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6
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|0
|0
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7
|Ахмат
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|0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0
|0-0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
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|0
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
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|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0
|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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