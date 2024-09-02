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Сегодня, 11:15

В «Зените» подтвердили, что Соболев начнет тренироваться с командой 4 сентября

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Как сообщал «СЭ», новичок «Зенита» Александр Соболев приступит к тренировкам с командой 4 сентября. Это подтвердил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

«Когда у команды закончатся выходные дни, тогда Александр Соболев приступит к тренировкам с ней. Команда приступит к работе в среду», — цитирует Медведева РИА «Новости».

«Зенит» объявил о переходе Соболева из «Спартака» 30 августа. 27-летний нападающий подписал контракт по схеме 3+1. Соболев выступал за красно-белых с 2020 года. Он провел за московский клуб 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

Ранее форвард играл за «Крылья Советов», «Енисей», «Томь» и «Динамо» из Барнаула.

После 7 туров «Зенит» с 17 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. 14 сентября команда Сергея Семака на выезде сыграет против ЦСКА в матче 8-го тура.

Источник: РИА «Новости»
Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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