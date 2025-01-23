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В «Зените» ответили на обвинение во лжи со стороны «Палмейраса» после трансфера Клаудиньо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Клаудиньо.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала обвинения во лжи со стороны президента «Палмейраса» из-за трансфера экс-игрока сине-бело-голубых Клаудиньо.

22 января «Зенит» объявил о переходе 27-летнего бразильца в катарский «Аль-Садд». Перед этим клуб вел переговоры о продаже Клаудиньо в «Палмейрас».

После этого президент «Палмейраса» Лейла Перейра обвинила во лжи председателя правления «Зенита» Александра Медведева, заявив, что стороны договорились о трансфере игрока в бразильский клуб.

«Обвинения во лжи? Мы их не признаем, поскольку они безосновательны, мы всегда открыты перед партнерами, обиду на ФК «Палмейрас» и госпожу Лейлу Перейру держать не будем», — цитирует ответ «Зенита» «РБК Спорт».

27-летний бразилец выступал за сине-бело-голубых с августа 2021 года. Он провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу.

Источник: «РБК Спорт»
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Палмейрас
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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Динамо Мх – Локомотив
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Пари НН – Акрон
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