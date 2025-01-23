Николич — о товарищеском матче ЦСКА с «Партизаном»: «Сербия — братская страна для России. Я счастлив»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился ожиданиями от товарищеского матча команды против «Партизана».

23 января ЦСКА сообщил, что проведет товарищеский матч с «Партизаном». Встреча состоится 22 марта на стадионе «Партизана».

«Я очень рад, что эта игра состоится. У нас летом на Братском кубке получилась очень красивая встреча с полными трибунами. Такой опыт был полезен и нам, и «Партизану».

Сербия — братская страна для России, а Белград — мой родной город, поэтому я счастлив вдвойне», — цитирует Николича пресс-служба армейцев.

ЦСКА (31 очко) после первой части занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Партизан» (41) — на второй строчке в чемпионате Сербии.