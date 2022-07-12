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Вице-президент «Лукойла» Матыцын может стать руководителем «Спартака», Федун сохранит место в совете директоров

Иван Торопцев
Корреспондент
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Первый вице-президент «Лукойла» и член совета директоров «Спартака» Александр Матыцын может стать новым руководителем клуба, сообщает Sport24.

По данным источника, планируется, что Матыцын станет центром принятия решений в клубе. При этом нынешний президент красно-белых Леонид Федун с большой долей вероятности сохранит свое место в совете директоров.

Александр Матыцын входит в совет директоров «Спартака» с 2004 года. С того же года владельцем контрольного пакета акций красно-белых является Леонид Федун.

В прошлом сезоне «Спартак» занял 10-е место в РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России. В субботу, 9 июля, московская команда разгромно проиграла «Зениту» (0:4) в матче за Суперкубок страны.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-12-vitse-prezident-lukoyla-matytsin-mozhet-stat-rukovoditelem-spartaka-fedun-sokhranit-mesto-v-sovete-direktorov
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