Вице-президент «Лукойла» Матыцын может стать руководителем «Спартака», Федун сохранит место в совете директоров
Первый вице-президент «Лукойла» и член совета директоров «Спартака» Александр Матыцын может стать новым руководителем клуба, сообщает Sport24.
По данным источника, планируется, что Матыцын станет центром принятия решений в клубе. При этом нынешний президент красно-белых Леонид Федун с большой долей вероятности сохранит свое место в совете директоров.
Александр Матыцын входит в совет директоров «Спартака» с 2004 года. С того же года владельцем контрольного пакета акций красно-белых является Леонид Федун.
В прошлом сезоне «Спартак» занял 10-е место в РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России. В субботу, 9 июля, московская команда разгромно проиграла «Зениту» (0:4) в матче за Суперкубок страны.
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|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
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|0
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
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|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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