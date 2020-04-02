В Венесуэле появится футбольная школа имени защитника «Зенита» Осорио

В Баринасе (Венесуэла), родном городе защитника «Зенита» Йордана Осорио, появится футбольная школа, названная в честь футболиста, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Сообщается, что Осорио взял под опеку уже существующую секцию по футболу, которая находится в одном из районов Баринаса, и будет помогать ей финансово и материально. В школе, которая будет носить имя футболиста «Зенита», занимаются около 100 детей в пяти возрастных категориях, в том числе, есть детская команда.

— Эта футбольная школа находится в районе, где я вырос, — приводит пресс-служба «Зенита» слова Осорио. — У родителей детей, которые ходят туда, нет финансовых возможностей, поэтому я беру на себя помощь им — мне хочется, чтобы дети были счастливы, хочу мотивировать их заниматься этим прекрасным видом спорта, чтобы плохие вещи в жизни обходили их стороной. И еще хочу быть для них хорошим примером преодоления трудностей.