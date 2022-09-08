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Сегодня, 12:35

Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев рассказал о задачах команды на сезон в РПЛ

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о задачах команды в чемпионате России текущего сезона.

«Перед игроками стоит задача выступить минимум не хуже, чем в прошлом сезоне. Это нам по силам. У нас сильная команда, каждый знает, что делать на поле, у нас хороший тренерский штаб. На старте недобрали очков, много пропускаем со стандартов — где-то из-за индивидуальных ошибок, где-то соперник хорошо играет. Надо исправлять эту ситуацию», — приводит слова Ломаева Metaratings.ru.

В сезоне-2021/22 «Крылья Советов» заняли 8-е место в РПЛ. В текущем сезоне самарский клуб после восьми туров занимает 10 место, набрав 9 очков.

В следущем туре «Крылья Советов» в гостях сыграют с «Химками». Встреча пройдет 10 сентября в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/lomaev-krylyam-po-silam-vystupit-ne-khuzhe-chem-v-proshlom-sezone-1355944/
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3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
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 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
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 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
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 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
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 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
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 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
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 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
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 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
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Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
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11.09 13:00
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 - : -
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Кристиан Нобоа

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Хесус Мануэль Медина

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ЦСКА

 4
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Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 7 1 2
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