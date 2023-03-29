В «Урале» сообщили о возвращении Влута из Нидерландов в расположение клуба

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщили о возвращении полузащитника клуба Рая Влута из Нидерландов.

Ранее сообщалось, что нидерландская прокуратура потребовала 3,5 года тюрьмы для игрока.

«Рай Влут тренируется, работает с командой. Что еще я могу сказать. Он вернулся из Голландии», — сказал Иванов «СЭ».

С сентября прошлого года 27-летний голландец выступает за «Урал». Он провел за екатеринбуржцев 14 матчей и забил 5 голов.