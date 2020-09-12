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В «Урале» планируют увеличить бюджет в полтора-два раза за три года

10:37
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Глава совета директоров «Урала» Дмитрий Пумпянский рассказал о планах клуба по увеличению бюджета.

— Увеличить бюджет клуба в полтора-два раза планируем за два-три года, — сказал Пумпянский. — Уже много сказал о том, как планируем это сделать. Надеюсь, что мой приход в Совет Директоров станет для разных инвесторов хорошим примером. Тот потенциальный уровень бюджета, о котором только что сказал, думаю, даст возможность стабильно бороться за попадание в первую шестерку в чемпионате.

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