В «Урале» ответили на вопрос о возможном выкупе Помазуна: «Илья сам будет решать свое будущее»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» о будущем вратаря Ильи Помазуна, который выступает за команду из Екатеринбурга на правах аренды.

«Пока не разговаривали с ЦСКА о выкупе Помазуна. Когда сезон закончится, Илья сам будет решать свое будущее. Конечно, мы хотим, чтобы он остался», — сказал Иванов «СЭ».

В сезоне-2022/23 Помазун провел 36 матчей во всех турнирах, пропустил 52 гола и 6 раз сыграл на ноль.