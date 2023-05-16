«Оренбург» показал процесс подписания контракта с Мансильей

«Оренбург» выкупил аргентинского форварда Брайана Мансилью у «Расинга». Он подписал контракт на три года.

Ранее об этом «СЭ» рассказал президент клуба Василий Еремякин.

Пресс-служба «Оренбурга» выложила видео с подписанием контракта в клубном Telegram-канале.

«Оренбург» арендовал Мансилью у «Расинга» летом прошлого года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач.