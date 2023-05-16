У защитника «Динамо» Майсторовича диагностирован разрыв крестообразной связки колена
Защитник «Динамо» Милан Майсторович выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки левого колена, сообщает пресс-служба бело-голубых.
18-летнему сербу потребуется операция. Он получил травму в матче 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:3).
В текущем сезоне Майсторович провел 9 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
Источник: https://t.me/fcdynamo/14108
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|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
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|14
|8
|5
|58-36
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|
5
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|27
|14
|4
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|46
|
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|12
|7
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|43
|
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|42
|
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|39
|
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|4
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|
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|
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|
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|5
|12
|10
|34-45
|27
|
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|27
|6
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|13
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|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
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|25-59
|18
|
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|27
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|4
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|20-52
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30 тур
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
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|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
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|
Пари НН – Сочи
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ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
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Зенит
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|1
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