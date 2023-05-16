У защитника «Динамо» Майсторовича диагностирован разрыв крестообразной связки колена

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Защитник «Динамо» Милан Майсторович выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки левого колена, сообщает пресс-служба бело-голубых.

18-летнему сербу потребуется операция. Он получил травму в матче 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:3).

В текущем сезоне Майсторович провел 9 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.